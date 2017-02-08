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Первый этап Армейских международных игр - 2017 стартовал на Каспийской флотилии

Армия и ОПК
8 февраля, 10:55 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 8, февраля. /ТАСС
Призеры конкурсов будут допущены к следующему этапу соревнований
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Состязания по трем отборочным конкурсам Армейских международных игр - 2017 начались на береговых полигонах в Дагестане и в морских полигонах боевой подготовки Каспийской флотилии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Экипажи кораблей выявят лучших в конкурсе "Кубок моря", в подразделениях морской пехоты определят победителей в конкурсе "Морской десант", а водолазные специалисты продемонстрируют свои навыки в конкурсе "Глубина", - сказали в пресс-службе.

Экипажи кораблей выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели, выполнят вводные в постановке и съемке корабля с якоря, в соревнованиях по борьбе за живучесть корабля и спасению людей, находящихся на плаву. Морских пехотинцев оценят по мастерству вождения БТР на специальной трассе, выполнению нормативов по морской десантной подготовке, а также навыкам стрелковой подготовки. Водолазы и подводные пловцы будут состязаться в плавании в ластах, преодолению подводной полосы препятствий, ориентированию под водой, поиску и подъему затонувших изделий и выполнению подводной сварки.

Всего в отборочных мероприятиях на Каспийской флотилии задействовано около 500 военных, три малых артиллерийских корабля и более 50 единиц военной и специальной техники, уточнили в пресс-службе.

Призеры конкурсов будут допущены к следующему этапу соревнований.

Финальный этап Армейских международных игр - 2017 пройдет с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китая.

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