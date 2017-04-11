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Российские специалисты РЭБ заглушили связь условного противника на учениях в Таджикистане

Армия и ОПК
11 апреля, 5:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, апреля. /ТАСС
Также были отработаны вопросы прикрытия колонны автомобильной и бронетехники с использованием комплекса "Инфауна", которая создавая помехи линиям радиосвязи управляемых фугасов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, в ходе учений выявили и подавили средства связи условного противника. Об этом  журналистам сообщили в пресс- службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие подразделения РЭБ в полевых условиях выполнили ряд специальных задач по развертыванию средств радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех связи "противника", используя новый комплекс "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр-М", - сказали в пресс-службе.

Также в ходе проведения учений были отработаны вопросы прикрытия колонны автомобильной и бронетехники с использованием комплекса "Инфауна", которая создавая помехи линиям радиосвязи управляемых фугасов, помогла пройти маршрут, не подорвавшись на установленных условным противником управляемых минах.

По данным ЦВО, основное внимание уделялось использованию модернизированного оборудования радиоэлектронной борьбы в горных ущельях. "За условного противника выступали подразделения связи 201-й военной базы, которые находились также в горных ущельях", - добавили в пресс-службе.

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