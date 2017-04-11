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Глава ОАК отмечает рост спроса зарубежных покупателей на самолеты, задействованные в Сирии

Армия и ОПК
11 апреля, 7:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Речь идет о боевых самолетах Су-34, Су-35 и Су-30СМ
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Многофункциональный бомбардировщик Су-34

Многофункциональный бомбардировщик Су-34

© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Успешные действия военной авиации РФ в Сирии повысили спрос со стороны зарубежных покупателей на российские боевые самолеты, в частности, Су-34, Су-35 и Су-30СМ. Об этом  заявил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".

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© Агентство "Военинформ" МО РФ

Стальные крылья армии России

"По всей нашей фронтовой авиации, которая себя в Сирии показала очень хорошо, мы отмечаем рост интереса со стороны потенциальных заказчиков", - сказал он.

Особенно Слюсарь отметил увеличившийся спрос в отношении истребителей-бомбардировщиков Су-34, "отлично себя показавших на театре военных действий" в Сирии, и истребителей Су-35.

"Также это некоторые наши новые самолеты, для которых это был первый опыт применения в реальных условиях. Самолет Су-30СМЮ, который уже поставляется, отмечается новым витком интереса после сирийских событий", - добавил глава ОАК.

Сотрудничество с Китаем 

Слюсарь также заявил, что Предприятие по сборке российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета откроется в Шанхае в мае 2017 года.

"Мы в мае с китайской корпорацией Comac открываем совместное предприятие в Шанхае, которое будет являться оператором этого проекта, По договоренности с китайцами производство будет там, а разработка будет вестись в инженерном центре в Москве", - сказал он.

По словам Слюсаря, в ближайшие 20 лет спрос на китайском рынке данного типа самолета может составить несколько сотен машин этого класса. "Первый вылет мы ожидаем через 7 лет, передачу заказчикам - через 10 лет", - добавил глава ОАК.

Российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет планируется разработать к 2025-2027 году. Разрабатываться самолет будет в подмосковном Жуковском. Президент ОАК ранее заявлял, что создание самолета оценивается в $12-20 млрд.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также сообщал, что в ходе его посещения авиационной выставки в Чжухае был запущен очередной этап реализации проекта российско-китайского широкофюзеляжного самолета вместе с компаний Comac. Министр выразил надежду что в рамках производства самолета китайская компания будет закупать материалы на предприятии "Юйлянь" в Китае, принадлежащем российскому инвестиционному холдингу Vi Holding.

Vi Holding - международная инвестиционно-промышленная группа, специализируется на разработке и реализации крупных интегрированных проектов в цветной металлургии, добыче и переработке полезных ископаемых, энергетике, недвижимости и инновациях. Совокупная стоимость активов предприятий Vi Holding превысила $6 млрд., общая численность сотрудников достигла 30 тыс. человек.

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