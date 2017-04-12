Военные РФ провели стрельбы из минометов в Таджикистане для отбора на АрМИ-2017

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели боевые стрельбы из минометов "Сани" в предгорьях Восточного Памира. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Мероприятие проводилось на полигоне Ляур в рамках отборочного тура соревнований "Мастера артиллерийского огня" Армейских международных игр (АрМИ-2017). Минометные расчеты состязались в переводе 120-миллиметрового миномета 2Б11 "Сани" к бою, а также в точности стрельбы по целям, находящимся на удалении до 1,5 тыс. метров", - отметили там.
Также военнослужащие показали навыки ведения огня из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматов АК-74. "По завершении были отобраны два минометных расчета, которые представят соединение на окружном этапе соревнований", - добавили в пресс-службе.
201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.