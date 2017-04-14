Комплексы С-300 и С-400 провели боевые стрельбы под Астраханской областью

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-300 и С-400 "Триумф" Западного военного округа поразили высокоскоростные воздушные цели на учениях в Астраханской области. Как сообщили в пресс-службе округа, во время стрельб расчеты израсходовали девять ракет.
"Зенитные ракетные подразделения Западного военного округа, вооруженные комплексами С-300 и С-400, выполнили боевые пуски ракет в рамках тактического учения войск противовоздушной обороны. В ходе учения расчеты комплексов С-400 поразили шесть высокоскоростных ракет-мишеней "Кабан", "Бекас" и "Армавир", - говорится в сообщении.
Комплексы С-300 также поразили ряд мишеней подобного типа. "Общий расход боеприпасов составил девять ракет. Оценка за учения - отлично", - уточнили в округе.
Ранее подразделения были переброшены из Ленинградской области на полигон Ашулук Астраханской области. В практических действиях приняли участие около 350 военных и больше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.