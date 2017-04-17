Вьетнам проявляет интерес к вертолетам "Ансат" и Ми-17В-5

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минобороны Вьетнама заинтересовано в покупке у России вертолетов "Ансат" и Ми-17В-5. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
"Особый интерес делегации (из Республики Вьетнам - прим. ТАСС) вызвали вертолеты "Ансат" и Ми-17В-5. На летно-испытательном комплексе предприятия были организованы демонстрационные полеты вертолетов, в ходе которых участники делегации смогли оценить маневренность и летно- технические характеристики машин как с земли, так и внутри кабины", - говорится в сообщении.
Переговоры о поставках гражданской техники между представителями министерства обороны Республики Вьетнам и специалистами "Вертолетов России" прошли на базе Казанского вертолетного завода.
"За полувековой рубеж сотрудничества мы поставили во Вьетнам более 50 единиц вертолетной техники, среди которых Ми-4, Ми-8, Ми-17, Ми-17-1В, Ми-171Е, Ми-172. Большой интерес у иностранной делегации вызвали многоцелевые вертолеты Ми-38", - сказал заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса холдинга Александр Щербинин.
Многофункциональный вертолет "Ансат" может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелет на расстояния больше 500 км. Различные модификации машины и возможность быстрой смены оборудования позволяют успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур.
Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 относится к семейству Ми-8/17 и поставляется для силовых структур разных стран. Машины способны перевозить до 4000 кг груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске. Вертолет может использоваться для выполнения боевых задач с применением различного вооружения, проведения поисково-спасательных и санитарных операций, а также для выполнения специальных задач.