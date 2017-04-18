Проверка боеготовности российской военной базы в Таджикистане завершена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Комплексная проверка боеготовности завершилась на 201 военной базе Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В Таджикистане завершилась проверка боеготовности 201 военной базы. Контрольные занятия проводились на полигонах Ляур и Момирак в течение недели. Подразделения отрабатывали действия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению марша в назначенные районы, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, а также вопросы противодействия терроризму", - отметили в пресс-службе.

201 база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.