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Первый патрульный ледокол для ВМФ РФ "Иван Папанин" заложили в Петербурге

Армия и ОПК
19 апреля, 13:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Второй ледокол проекта 23550, который будет залоден в ближайшее время, будет назван в честь полярника Николая Зубова
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© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Первый патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин", который строится по заказу ВМФ России, заложили на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Сегодня отмечаем важное событие как в жизни Военно- морского флота, так и в области военного кораблестроения. Сегодня день рождения у будущего корабля, который будет защищать наши арктические просторы. Патрульный корабль ледового класса будет строиться по решению министра обороны РФ в интересах защиты нашего государства на Арктическом стратегическом направлении", - сказал главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

Он добавил, что в ближайшее время будет заложен второй ледокол этого проекта, который будет назван в честь великого полярника Николая Зубова.

В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

Также для ВМФ РФ на "Адмиралтейских верфях" строится дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", который планируется сдать флоту в этом году.

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