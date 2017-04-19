Первый патрульный ледокол для ВМФ РФ "Иван Папанин" заложили в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Первый патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин", который строится по заказу ВМФ России, заложили на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Сегодня отмечаем важное событие как в жизни Военно- морского флота, так и в области военного кораблестроения. Сегодня день рождения у будущего корабля, который будет защищать наши арктические просторы. Патрульный корабль ледового класса будет строиться по решению министра обороны РФ в интересах защиты нашего государства на Арктическом стратегическом направлении", - сказал главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
Он добавил, что в ближайшее время будет заложен второй ледокол этого проекта, который будет назван в честь великого полярника Николая Зубова.
В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.
Также для ВМФ РФ на "Адмиралтейских верфях" строится дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", который планируется сдать флоту в этом году.