Истребители ВКС перехватили условного воздушного противника на юге России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Летный состав истребительной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) отработал перехват воздушных целей и применение авиационных средств поражения на полигоне в Астраханской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках контрольной проверки за зимний период обучения пара экипажей МиГ-29СМТ вылетела с аэродрома Приволжский, выполнила обнаружение и условный перехват воздушных целей, а также отработала пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки по мишеням на полигоне, имитирующим объекты инфраструктуры, военную технику и аэродром условного противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Завершились полеты выполнением ближнего маневренного воздушного боя с отработкой наступательных и оборонительных элементов. Всего в полетах приняли участием более 10 экипажей МиГ-29СМТ авиацентра ВКС.