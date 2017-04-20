Разведчики ВДВ получат 40 бронемашин "Рысь"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Разведчики ивановского соединения ВДВ до конца апреля получат 40 бронемашин "Рысь". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Всего до конца апреля 2017 года более 40 единиц специальных бронемашин "Рысь" поступит в распоряжение разведывательных подразделений соединений ВДВ", - сказали в ведомстве.

Сейчас в разведывательное подразделение поступил ротный комплект "Рысей" - 16 машин.

По данным Минобороны, "этот тип модернизированной специальной автомобильной техники призван повысить мобильность разведывательных подразделений Ивановского соединения ВДВ".

Для обеспечения защиты военнослужащих от воздействия мин различной мощности и стрелкового оружия автомобиль имеет противоминное и противопульное бронирование, напомнили в ведомства.

"Рысь" - итальянская базовая разработка. Произведена по лицензии в России и модернизирована. Выпуском бронемашин "Рысь" первым начал заниматься "КамАЗ".