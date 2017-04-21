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Более 1,2 тыс. человек примут участие в реконструкции штурма Рейхстага в парке "Патриот"

Армия и ОПК
21 апреля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Сергей Шойгу заявил, что реконструкция должна напоминать нынешнем поколениям и ближним и дальним соседям России о подвиге наших отцов и дедов
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек примут участие в реконструкция штурма Рейхстага, которая пройдет 23 апреля в подмосковном парке "Патриот", сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Одним из важнейших мероприятий является реконструкция событий разных лет, связанных с подвигами наших отцов и дедов. В это воскресенье состоится первое такое мероприятие в этом году: реконструкция штурма Рейхстага в связи с 72-й годовщиной последней битвы", - сказал он на совещании Минобороны.

По словам министра, реконструкция должна напоминать нынешнем поколениям и ближним и дальним соседям России о подвиге наших отцов и дедов.

В "штурме" примут участие реконструкторы из десяти стран - Германии, Италии, стран Прибалтики, Чехии. В целом в мероприятии примут участие более 1,2 тысячи человек, более 7 тысяч гостей, большое количество техники времен Великой Отечественной войны. "Будут показаны воздушные, городские бои. Я думаю, что реконструкция пройдет так же успешно, как и те, что мы делали в прошлом году - "Брусиловский прорыв" и начало войны на границе в 1941 году", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что такие мероприятия служат важнейшему из дел - сохранению и сбережению исторической памяти. "Мы видим, что происходит сегодня вокруг нас, что происходит в мире, как сносят памятники нашим отцам и дедам, их подвигам. Пока это происходит, мы должны делать все для того, чтобы поддерживать память о подвигах нашей страны, русского воинства, народа России на должном уровне", - подчеркнул Шойгу.

По мнению главы Минобороны, подобные военно-исторические реконструкции способствуют сохранению исторической памяти. 

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