Военные начали поднимать со дна Дона танк времен войны

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минобороны России начало операцию по подъему техники времен Великой Отечественной войны со дна Дона в Воронежской области. Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве.

"В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Острогожском районе Воронежской области стартовала экспедиция по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники со дна реки Дон у населенного пункта Урыв. Специалисты приступили к проведению поисковых и исследовательских работ под водой для подготовки операции по подъему образцов техники", - сказали в министерстве.

В операции задействованы специалисты экспедиционного центра Минобороны и подмосковного парка "Патриот", военнослужащие Западного военного округа, Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны, волонтеры и предприятие подводно-технических работ "Петр".

"В настоящее время обнаружено и обследовано два объекта - танк времен Великой Отечественной войны "Стюарт", или, как его еще называют, "Генерал Стюарт", который поставлялся в ряды Красной армии по ленд-лизу, и трактор С-65 "Сталинец", - уточнили в министерстве.

В Минобороны отметили, что танк находится в грунте по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста. Работу специалистов осложняет сильное течение и плохая видимость - не более полуметра.

В июле 2016 года поисковая экспедиция успешно провела операцию у села Украинская Буйловка в Воронежской области, подняв со дна реки танк Т-34-76, выпущенный Сталинградским тракторным заводом, предположительно, в 1942 году.