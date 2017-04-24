Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные начали поднимать со дна Дона танк времен войны

Армия и ОПК
24 апреля, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Танк находится в грунте по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минобороны России начало операцию по подъему техники времен Великой Отечественной войны со дна Дона в Воронежской области. Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве.

"В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Острогожском районе Воронежской области стартовала экспедиция по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники со дна реки Дон у населенного пункта Урыв. Специалисты приступили к проведению поисковых и исследовательских работ под водой для подготовки операции по подъему образцов техники", - сказали в министерстве.

В операции задействованы специалисты экспедиционного центра Минобороны и подмосковного парка "Патриот", военнослужащие Западного военного округа, Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны, волонтеры и предприятие подводно-технических работ "Петр".

"В настоящее время обнаружено и обследовано два объекта - танк времен Великой Отечественной войны "Стюарт", или, как его еще называют, "Генерал Стюарт", который поставлялся в ряды Красной армии по ленд-лизу, и трактор С-65 "Сталинец", - уточнили в министерстве.

В Минобороны отметили, что танк находится в грунте по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста. Работу специалистов осложняет сильное течение и плохая видимость - не более полуметра.

В июле 2016 года поисковая экспедиция успешно провела операцию у села Украинская Буйловка в Воронежской области, подняв со дна реки танк Т-34-76, выпущенный Сталинградским тракторным заводом, предположительно, в 1942 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
2
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
3
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
4
СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний
5
Доклад: военные расходы США в 2016 году составили $611 млрд, РФ - $69,2 млрд
6
Военные начали поднимать со дна Дона танк времен войны
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама