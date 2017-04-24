Рогозин: ОПК РФ первым пришел на помощь Крыму живыми деньгами и заказами

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, 24 апреля. /ТАСС/. Российская "оборонка" первой подставила плечо промышленности Крыма, оказав помощь заказами и кадрами. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил журналистам.

"Оборонно-промышленный комплекс России первым пришел на помощь Крыму, пришел живыми деньгами, заказами, перспективой, а значит ощущением стабильности и правильности тех решений, которые принимались в Крыму", - сказал он.

Рогозин подчеркнул, что сейчас перед правительством стоит еще одна задача - решить проблему с севастопольскими судостроительными и судоремонтными мощностями, которые развиваются медленнее, чем в Феодосии и в Керчи. "Мы сегодня это обсуждаем. Мы найдем решение и думаю, что Севастополь будет у нас ритмично развиваться", - заключил он, добавив, что у него нет сомнений в реальности выполнения этой задачи.