Контролируемая официальным Кабулом территория Афганистана сократилась до 60%

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Официальный Кабул контролирует только 60% территории Афганистана.

Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов.

"Обстановка в сфере безопасности в Афганистане продолжает ухудшаться. В настоящее время официальный Кабул контролирует около 60% территории страны, тогда как в 2015 году этот показатель превышал 70%", - сказал он на VI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, попытки восстановить силовым путем легитимную власть в районах, подпавших под влияние экстремистов, сопровождаются увеличением потерь правительственных войск. "Так, в 2015 году погибли свыше 5 тыс., а в 2016 году - уже более 10 тыс. афганских военнослужащих", - отметил Коробов. Он также сообщил, что растет количество жертв среди мирного населения.

"В результате боевых действий в 2016 году количество погибших гражданских лиц достигло 11,5 тыс. человек", - сказал Коробов.

ИГ переманило на свою сторону часть талибов

Террористическая организация "Исламское государство" смогла привлечь в свои ряды отдельные формирования движения "Талибан" (обе организации запрещены в РФ). "Укреплению позиций ИГИЛ (старое название "Исламского государства" - прим. ТАСС) способствует наличие у террористов существенных финансовых средств. Используя этот ресурс, а также сформированный не без участия СМИ имидж самой успешной исламистской группировки в мире, лидерам ИГИЛ удалось привлечь "под свои знамена" отдельные формирования Исламского движения талибов", - сказал Коробов.

По его словам, средства поступают главным образом с контролируемых боевикамитерриторий в Ираке и Сирии, от зарубежных "спонсоров", в том числе из стран Персидского залива и за счет противоправной деятельности на территории самого Афганистана.

Коробов отметил, что около 3,5 тыс. человек примкнули к ИГ в Афганистане, к следующему году террористы намерены увеличить это число как минимум вдвое. Наиболее надежно террористам из этой организации удалось закрепиться на востоке страны. "В провинциях Нангархар и Кунар сосредоточено до 1,5 тыс. исламистов. В северных районах их количество приближается к 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс. исламистов действуют в составе относительно малочисленных отрядов практически на всей остальной части территории Афганистана", - отметил Коробов.

При этом на север и запад страны, как правило, направляются боевики, воевавшие в составе группировки на Ближнем Востоке. "До 50% игиловцев - иностранцы, среди которых не менее 70% - выходцы из Центральной Азии", - уточнил генерал. По словам Коробова, лидеры этой организации пытаются заключить мирные соглашения с талибами или хотя бы разграничить зоны влияния, но пока им это не удается.

Производство наркотиков растет

Объем производства опия в Афганистане в прошлом году вырос более чем на 40%, а площадь посевов - на 10%, заявил Коробов.

"Афганистан сохраняет позицию мирового лидера в области изготовления и распространения тяжелых наркотиков. В 2016 году площади посевов опийного мака в стране увеличились на 10% и составили около 200 тыс. гектаров (в 2015 году - 183 тысячи гектаров). Количество произведенного опия возросло на 43% и достигло 4,8 тыс. тонн (в 2015 году - 3,3 тысячи тонн). С учетом того, что доходы от наркотрафика составляют весомую часть финансовых поступлений экстремистских организаций, очевидно, что их возможности по антиправительственной деятельности возрастут", - сказал военачальник.