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Ракетные системы С-300 и С-400 провели боевые пуски на полигоне Ашулук

Армия и ОПК
30 апреля, 6:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Также прошли стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" по аэродинамическим, баллистическим и наземным мишеням

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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Боевые пуски из зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" по аэродинамическим, баллистическим и наземным мишеням произведены на полигоне Ашулук (Астраханская область) в рамках всеармейского этапа конкурса зенитчиков "Ключи от неба".

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ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Всего было израсходовано более 50 зенитных управляемых ракет по 25 мишеням", - говорится в сообщении, поступившем в воскресенье в ТАСС.

Помимо боевой стрельбы зенитчики тренировались в перехвате самолетов Су-34, Су-24 и МиГ-29 условного противника.

Победители всеармейского этапа конкурса примут участие в международных соревнованиях "Ключи от неба", которые в этом году пройдут на полигоне Ашулук с 30 июля по 5 августа.

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