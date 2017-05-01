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Отряд кораблей Балтийского флота завершил дальний поход в Северную Атлантику

Армия и ОПК
1 мая, 11:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

Во время дальнего похода экипажи "Бойкого" и "Сообразительного" провели десятки учений по поиску условной подводной лодки в различных районах северной Атлантики

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КАЛИНИНГРАД, 1 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Отряд кораблей Балтийского флота (БФ) завершил поход в Северную Атлантику и прибыл в порт Балтийск, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Экипажи корветов проекта 20380 "Бойкий" и "Сообразительный", а также морского буксира МБ-123, ошвартовавшиеся в военной гавани Балтийска, провели в плавании 25 суток, пройдя более четырех тысяч морских миль по Балтийскому и Северному морю", - сказал Мартов. Морской танкер "Кола", также находившийся в составе отряда кораблей, в настоящее время продолжает выполнение задач по отдельному плану, уточнил он.

Представитель БФ отметил, что во время дальнего похода экипажи "Бойкого" и "Сообразительного" провели десятки учений по поиску условной подводной лодки в различных районах северной Атлантики. Палубные вертолеты Ка-27, находящиеся на борту корветов, отработали в небе над акваторией Атлантики более двадцати летных смен, выполняя поставленные перед экипажами учебно-боевые задачи.

Противодиверсионную безопасность отряда кораблей в море, а также на незащищенном рейде в ходе дозаправки корветов топливом в заливе Сен-Мало у северных берегов Франции обеспечивали гвардейцы морской пехоты, входящие в состав экипажей. В военной гавани Балтийска состоялась торжественная церемония встречи участников дальнего похода.

"Бойкий" и "Сообразительный" - корветы с управляемым ракетным оружием проекта 20380. Построены на Северной верфи, "Сообразительный" - первый серийный корвет проекта 20380 передан заказчику в октябре 2011 года, "Бойкий" - второй серийный корвет этого же проекта - в мае 2013 года. Корабли проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах.

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