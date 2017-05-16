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"Ъ": Минобороны в рамках новой ГПВ сократит объем закупки вертолетов

Армия и ОПК
16 мая, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов, по данным издания, назвал уменьшение объема поставок вертолетов является естественным

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Объем закупок вертолетной техники при реализации госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018 - 2025 годы будет сокращен. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на директора департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергея Емельянова.

"Уменьшение объема поставок вертолетов является естественным", - приводит издание слова Емельянова.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) начнет искать рынок для сбыта своей продукции. В частности, будут рассмотрены продажа продукции на внутренний и внешний рынки, военно-техническое сотрудничество, а также реструктуризация отрасли, отметил представитель Минпромторга.

В конце 2015 г. Минобороны РФ сообщило о начале работы над новой программой вооружений на период до 2025 г. Глава ведомства Сергей Шойгу заявлял, что стоимость программы составит 30 трлн руб. Новый документ планируется утвердить летом 2017 г.

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