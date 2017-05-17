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Российские инструкторы учат десантников из Сербии и Белоруссии пользоваться "Арбалетами"

Армия и ОПК
17 мая, 6:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Занятия с зарубежными военнослужащими будут проводиться по программам воздушно- десантной подготовки, применяемым для подготовки в ВДВ России

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Инструкторы Воздушно-десантных войск приступили к обучению военнослужащих из Сербии и Белоруссии действиям с применением парашютных систем специального назначения "Арбалет-2" для совершения прыжков с высот от 1200 до 4000 метров. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Во время тренировок и занятий зарубежные военнослужащие изучат материальную часть парашютной системы, особенности ее применения и совершат прыжки из летательных аппаратов с различных высот, в том числе на точность приземления", - уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что занятия с зарубежными военнослужащими будут проводиться по программам воздушно-десантной подготовки, применяемым для подготовки в Воздушно-десантных войсках России. Обучение зарубежных военнослужащих носит плановый характер и осуществляется на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки (город Рязань).

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