Минобороны РФ опубликовало панорамное видео репетиции парада Победы на Красной площади

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Видео генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве в формате 360 градусов опубликовано на сайте Минобороны РФ.
"Впервые пользователи имеют возможность не просто увидеть генеральную репетицию главного парада страны с брони БТР-82 и с борта Ми-28Н "Ночной охотник". Благодаря использованию высокотехнологичного формата сферической съемки теперь во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и, буквально "крутя головой", увидеть все вокруг: посмотреть по сторонам во время движения техники и полета авиации, взглянуть на Красную площадь и столицу с высоты птичьего полета", - отметили в пресс-службе военного ведомства.
Как пояснили в Минобороны, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель может самостоятельно выбрать, в какую точку направить "взгляд".
Видео было снято 7 мая 2017 года во время генеральной репетиции парада Победы в Москве. В отличие от парада, прошедшего 9 мая, в репетиции была задействована авиация, участие которой в День Победы было отменено из-за непогоды. Во время репетиции над площадью прошел самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, пролетели стратегический ракетоносец Ту-160, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25. Авиагруппы "Стрижи" и "Русские витязи" пролетели в традиционном построении из девяти самолетов "Кубинский бриллиант".
Особенностью парада Победы в этом году стало участие арктической техники серо-белой раскраски - зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. Также были показаны зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса "Ярс".
Всего в этом году в торжественных мероприятиях на Красной площади участвовали около 10 тысяч человек и 114 единиц наземной техники.