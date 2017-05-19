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Минобороны РФ опубликовало панорамное видео репетиции парада Победы на Красной площади

Армия и ОПК
19 мая, 7:02 UTC+3

При просмотре видео зритель может самостоятельно выбрать, в какую точку направить "взгляд"

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Генеральная репетиция парада Победы 2017 - видео 360 градусов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Видео генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве в формате 360 градусов опубликовано на сайте Минобороны РФ.

"Впервые пользователи имеют возможность не просто увидеть генеральную репетицию главного парада страны с брони БТР-82 и с борта Ми-28Н "Ночной охотник". Благодаря использованию высокотехнологичного формата сферической съемки теперь во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и, буквально "крутя головой", увидеть все вокруг: посмотреть по сторонам во время движения техники и полета авиации, взглянуть на Красную площадь и столицу с высоты птичьего полета", - отметили в пресс-службе военного ведомства.

Как пояснили в Минобороны, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель может самостоятельно выбрать, в какую точку направить "взгляд".

СПЕЦПРОЕКТ

Парад Победы — 2017

О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

Видео было снято 7 мая 2017 года во время генеральной репетиции парада Победы в Москве. В отличие от парада, прошедшего 9 мая, в репетиции была задействована авиация, участие которой в День Победы было отменено из-за непогоды. Во время репетиции над площадью прошел самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, пролетели стратегический ракетоносец Ту-160, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25. Авиагруппы "Стрижи" и "Русские витязи" пролетели в традиционном построении из девяти самолетов "Кубинский бриллиант".

Особенностью парада Победы в этом году стало участие арктической техники серо-белой раскраски - зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" и ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. Также были показаны зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса "Ярс".

Всего в этом году в торжественных мероприятиях на Красной площади участвовали около 10 тысяч человек и 114 единиц наземной техники.

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