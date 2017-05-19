Бригада ВДВ в Бурятии получит во II квартале 2017 года модернизированные БМД-2

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ России в Бурятии получит на вооружение до конца второго квартала этого года батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта БМД-2КУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Отдельное десантно-штурмовое соединение Воздушно- десантных войск (ВДВ), дислоцированное в Бурятии, до конца второго квартала 2017 года получит на вооружение батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта БМД-2КУ. Современные боевые машины десанта БМД-2КУ оснащены не только огневыми комплексами, но и новейшими цифровыми комплексами разведки, управления и связи "Стрелец", интегрированными с автоматизированными системами управления войсками в тактическом звене "Полет-К", - говорится в сообщении.
"Вся поступающая в подразделения и воинские части боевая техника немедленно переводится в боевой режим и на нее устанавливаются средства десантирования", - добавили в ведомстве.