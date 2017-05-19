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Вертолеты Ми-24 Балтфлота уничтожили бронетехнику и укрепления условного противника

Армия и ОПК
19 мая, 12:06 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

Учения прошли на одном из полигонов в Калининградской области

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© Сергей Бобылев/ТАСC

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Звено ударных вертолетов Ми-24 Морской авиации Балтийского флота поразило на учениях в Калининградской области бронетехнику и укрепления условного противника, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

СПЕЦПРОЕКТ

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О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"В рамках учений на одном из полигонов в Калининградской области экипажи боевых вертолетов Ми-24 морской авиации флота с помощью неуправляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения уничтожили колонны техники и живой силы, а также укрепления и заграждения условного противника", - рассказал он.

Вертолетчики отрабатывали задачи как по одиночке, так и в составе пар, уточнил Мартов.

Ми-24 создан Московским вертолетным заводом им. М.Л. Миля и является одним из самых известных вертолетов этого класса. Он способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, эти вертолеты могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.

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