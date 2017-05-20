Более 600 военных РФ и Таджикистана приняли участие в первой международной "Гонке героев"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Более 600 силовиков из России и Таджикистана приняли участие в первой международной "Гонке героев", которая прошла на военном полигоне в предгорьях Восточного Памира. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Силовики России и Таджикистана впервые вышли на старт международной "Гонки героев" в предгорьях Восточного Памира, где оборудована уникальная 9-километровая трасса, разработанная для тренировок спецподразделений на горном полигоне Ляур. Ранее самолет Ил-76 российских ВКС доставил в Душанбе более 30 тонн конструкций и стройматериалов, из которых возведены три десятка препятствий - огненно- штурмовая полоса, тоннели, водные преграды, подвесные мосты и скалодромы", - отметил он.

По данным ЦВО, в соревнованиях приняли участие 20 команд общей численностью более 600 человек - это солдаты и офицеры 201 военной базы, военнослужащие мотострелковой миротворческой бригады ЦВО, прибывшие на учения "Душанбе- Антитеррор" из Самарской области, а также представители Минобороны, МВД, военных вузов и других силовых ведомств Таджикистана.

"Первое и второе место заняли мобильная и мотострелковая роты горного батальона 201 военной базы, результат победителя - 1 час 51 секунда. Бронза у представителей Военного института Минобороны Таджикистан. К завершению гонки температура воздуха достигла 35 градусов, но все команды дошли до финиша", - уточнили представитель ЦВО.

"Гонка героев" способствует укреплению боевого содружества и войскового товарищества наших армий. Экстремальная трасса формирует дух состязательности и взаимовыручки", - сказал на торжественной церемонии закрытия заместитель командующего войсками ЦВО генерал- лейтенант Хасан Калоев.

"Гонка Героев" - командная военно-спортивная игра, которая представляет собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий. Летние забеги проводятся при поддержке Минобороны РФ и входят в систему ГТО.