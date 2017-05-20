РФ и Белоруссия намерены создать центры по ремонту техники ПВО и РЭБ

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МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают вопрос о создании сервисных центров по ремонту техники противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Об этом журналистам сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Сегодня на повестке дня стоит проект по созданию специальных технических центров. Это касается техники ПВО и радиоэлектронной борьбы", - сказал он на выставке "Милекс - 2017" в Белоруссии.
Шугаев напомнил, что Россия завершила поставки в Белоруссию восьми самолетов Як-130, 12 вертолетов Ми-17-В5, а также четырех дивизионов зенитной ракетной системы С-300ПС.