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РФ планирует заключить с Киргизией договор о ВТС

Армия и ОПК
21 мая, 12:34 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

В Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщили, что мера позволит упростить взаимодействие сторон в этой сфере

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МИНСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Россия планирует заключить с Киргизией договор о военно-техническом сотрудничестве, что позволит упростить взаимодействие сторон в этой сфере. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) РФ Андрей Бойцов на заседании совета делового сотрудничества при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Мы заключили ранее с Белоруссией, Арменией и Казахстаном договоры о военно-техническом сотрудничестве. На подходе - договор с Киргизией", - отметил Бойцов.

Первый замглавы ФС ВТС уточнил, что "эти договоры позволяют максимально упростить взаимодействие между нами, позволяют напрямую работать предприятиям". Бойцов сказал, что президентами стран ОДКБ поставлена задача "по модернизации национальных оборонно-промышленных комплексов". "Это, в том числе, касается вопросов создания и развития сервисных центров по обслуживанию вооружения и военной техники, которые находятся на вооружении национальных армий и которые планируются к взаимопоставкам", - отметил первый замдиректора ФС ВТС России.

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