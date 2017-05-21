РФ планирует заключить с Киргизией договор о ВТС

Бертомеу: баскетбольная Евролига будет расширяться до 18 клубов в ближайшие годыСпорт 21 мая, 13:08
Бывшие хоккеисты Койву, Сакик и Селянне введены в Зал славы IIHFСпорт 21 мая, 13:04
СМИ: Блатт может возглавить БК ЦСКА в случае отставки ИтудисаСпорт 21 мая, 12:56
Женская сборная России по керлингу одержала победу на турнире CCT Arctic CupСпорт 21 мая, 12:18
Вице-президент Союза ММА РФ подтвердил, что боец Хирамагомедов нанес ему побои в АстанеСпорт 21 мая, 12:14
Сакик: вратарь "Колорадо" Варламов набрал неплохую форму после операцииСпорт 21 мая, 12:11
Из Италии с любовью: мощи Николая Чудотворца отправились в РоссиюОбщество 21 мая, 12:00
Сакик: хоккеист Миронов имеет все шансы закрепиться в составе "Колорадо"Спорт 21 мая, 11:57
Американский боксер Диррелл извинился за секунданта, который ударил его соперникаСпорт 21 мая, 11:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Россия планирует заключить с Киргизией договор о военно-техническом сотрудничестве, что позволит упростить взаимодействие сторон в этой сфере. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) РФ Андрей Бойцов на заседании совета делового сотрудничества при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Мы заключили ранее с Белоруссией, Арменией и Казахстаном договоры о военно-техническом сотрудничестве. На подходе - договор с Киргизией", - отметил Бойцов.
Первый замглавы ФС ВТС уточнил, что "эти договоры позволяют максимально упростить взаимодействие между нами, позволяют напрямую работать предприятиям". Бойцов сказал, что президентами стран ОДКБ поставлена задача "по модернизации национальных оборонно-промышленных комплексов". "Это, в том числе, касается вопросов создания и развития сервисных центров по обслуживанию вооружения и военной техники, которые находятся на вооружении национальных армий и которые планируются к взаимопоставкам", - отметил первый замдиректора ФС ВТС России.