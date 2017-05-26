Минобороны РФ создаст в этом году арктический научно-испытательный центр

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Исследовательско-испытательный арктический научный центр Минобороны РФ планируется создать в 2017 году. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"По поручению президента РФ в рамках освоения Арктической зоны в 2017 году планируется создание Исследовательско-испытательного арктического научного центра. Предусмотрено размещение подразделений центра в Архангельске, Приозерске и Санкт-Петербурге", - сказал он.

По словам Макушева, центр призван решать научные задачи по обеспечению действий войск в Арктике, проведению исследований и испытаний в интересах создания систем вооружения, предназначенных для применения в условиях экстремально низких температур.

Он также рассказал, что в 2017 году Военно-научный комитет будет работать над тем, чтобы все предложения в гособоронзаказ получали предварительную проработку научно-исследовательскими институтами.

"Это обеспечит высокую востребованность и актуальность получаемых научных результатов, а также соответствие характеристик создаваемого вооружения предъявляемым требованиям", - сказал Макушев.