Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ создаст в этом году арктический научно-испытательный центр

Армия и ОПК
26 мая, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Новый центр должен решить научные задачи по обеспечению действий войск в Арктике, а также помочь в проведении исследований и испытаний в целях создания систем вооружения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генерал-лейтенант Игорь Макушев

Генерал-лейтенант Игорь Макушев

© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Исследовательско-испытательный арктический научный центр Минобороны РФ планируется создать в 2017 году. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"По поручению президента РФ в рамках освоения Арктической зоны в 2017 году планируется создание Исследовательско-испытательного арктического научного центра. Предусмотрено размещение подразделений центра в Архангельске, Приозерске и Санкт-Петербурге", - сказал он.

По словам Макушева, центр призван решать научные задачи по обеспечению действий войск в Арктике, проведению исследований и испытаний в интересах создания систем вооружения, предназначенных для применения в условиях экстремально низких температур.

Он также рассказал, что в 2017 году Военно-научный комитет будет работать над тем, чтобы все предложения в гособоронзаказ получали предварительную проработку научно-исследовательскими институтами.

"Это обеспечит высокую востребованность и актуальность получаемых научных результатов, а также соответствие характеристик создаваемого вооружения предъявляемым требованиям", - сказал Макушев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"
5
Серебренников готов доказать, что "проект "Платформа" был и состоялся"
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
В Молдавии распалась проевропейская коалиция
Темы дня
Загрузка...
Реклама