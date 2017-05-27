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Ту-22М3 ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Армия и ОПК
27 мая, 18:34 дата обновления: 27 мая, 18:54 UTC+3

Полет был плановым и выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили в субботу плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств нарушены не были. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"27 мая 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.

"Летчики Дальней авиации в соответствии планом подготовки регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана", - добавили в пресс-службе.

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на собственные источники, что с авиабазы Лоссимут в Шотландии по тревоге были подняты два истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании. Газета Daily Mail в своей электронной версии выступила с утверждением, что вероятной причиной взлета двух указанных самолетов, а также самолета-заправщика Voyager KC3, поднявшегося с авиабазы Брайз Нортон в английском графстве Оксфордшир, стал "российский самолет, пролетающий возле британского берега". При этом официальный представитель Министерства обороны Великобритании не подтвердил изданию эту версию.

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