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Инспекторы из Турции и Норвегии выполнят наблюдательный полет над Россией

Армия и ОПК
28 мая, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Полет будет выполняться на турецком самолете наблюдения СН-235

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Совместная миссия Турции и Норвегии в период с 29 мая по 2 июня проведет наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и порядок применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - рассказал Рыжков.

Он уточнил, что полет будет выполняться на турецком самолете наблюдения СН-235. Он относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

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