Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ансамбль песни и пляски Северного флота завоевал Гран-при всеармейского конкурса

Армия и ОПК
29 мая, 12:57 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 29, мая. /ТАСС

Творческий коллектив Северного флота также победил еще в четырех номинациях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота завоевал Гран-при IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей Вооруженных сил РФ "Музыкальный парад-2017". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Помимо главной номинации ("Ансамбли песни и пляски") творческий коллектив Северного флота стал победителем еще в четырех номинациях: "Лучший оркестр", "Лучший танцевальный номер", "Лучшее исполнение обязательного оркестрового номера", "Лучший обязательный хоровой номер", - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге. В нем участвовал весь состав флотского коллектива. Это более 60 артистов под руководством заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Акманова.

Ансамбль песни и пляски Северного флота также принимал участие в концертах для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Коллектив выступил с новой концертной программой на крейсере "Аврора", на сцене Дома офицеров Западного военного округа, перед слушателями Морского корпуса Петра Великого - Санкт-Петербургского военно-морского института, а также вместе с другими 11 коллективами, принимавшими участие во Всеармейском смотре-конкурсе, выступил на Манежной площади.

Ансамбль был сформирован на Северном флоте в 1940 году из восьми участников художественной самодеятельности на базе Дома офицеров в городе Полярный. В военные годы коллектив выезжал на передовую. Во время фронтовых поездок его артистические бригады дали больше трех тысяч концертов. В мирное время они вместе с моряками ходили в дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море, также выезжали с выступлениями в зону боевых действий на Северном Кавказе.

Коллектив давал концерты в Бельгии и Швеции, Норвегии и Франции, Испании и Голландии, Канаде и США, бывал в Арктике, выступал перед российскими военными в Сирии. Всего ансамбль дал больше 15 тысяч концертов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама