Ансамбль песни и пляски Северного флота завоевал Гран-при всеармейского конкурса

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МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота завоевал Гран-при IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей Вооруженных сил РФ "Музыкальный парад-2017". Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Помимо главной номинации ("Ансамбли песни и пляски") творческий коллектив Северного флота стал победителем еще в четырех номинациях: "Лучший оркестр", "Лучший танцевальный номер", "Лучшее исполнение обязательного оркестрового номера", "Лучший обязательный хоровой номер", - говорится в сообщении.
Конкурс проходил в Санкт-Петербурге. В нем участвовал весь состав флотского коллектива. Это более 60 артистов под руководством заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Акманова.
Ансамбль песни и пляски Северного флота также принимал участие в концертах для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Коллектив выступил с новой концертной программой на крейсере "Аврора", на сцене Дома офицеров Западного военного округа, перед слушателями Морского корпуса Петра Великого - Санкт-Петербургского военно-морского института, а также вместе с другими 11 коллективами, принимавшими участие во Всеармейском смотре-конкурсе, выступил на Манежной площади.
Ансамбль был сформирован на Северном флоте в 1940 году из восьми участников художественной самодеятельности на базе Дома офицеров в городе Полярный. В военные годы коллектив выезжал на передовую. Во время фронтовых поездок его артистические бригады дали больше трех тысяч концертов. В мирное время они вместе с моряками ходили в дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море, также выезжали с выступлениями в зону боевых действий на Северном Кавказе.
Коллектив давал концерты в Бельгии и Швеции, Норвегии и Франции, Испании и Голландии, Канаде и США, бывал в Арктике, выступал перед российскими военными в Сирии. Всего ансамбль дал больше 15 тысяч концертов.