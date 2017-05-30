Два новых автомобильных батальона сформировали в Восточном военном округе с начала года

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Два автомобильных батальона, которые оснащены многоосными машинами для переброски тяжелого вооружения и бронетехники, сформированы в Восточном военном округе с начала этого года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба округа.
"Оба автомобильных батальона укомплектованы новой полноприводной техникой. Стоящие на вооружении подразделений КамАЗы и "Уралы" оборудованы специальными модулями для размещения такелажной команды или экипажа бронетехники", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения оснащены новыми ремонтными машинами - четырехосными вездеходами на базе "Урала". Эти машины участвовали в недавнем параде Победы в Хабаровске, пояснили в округе.
Новые батальоны расширят возможности войск округа по переброске техники на большие расстояния, подчеркнули в пресс-службе. С личным составом подразделений уже проведены учения, на которых показаны хорошие результаты, добавили в округе.