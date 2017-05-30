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Зенитные системы С-300 под Хабаровском условно уничтожили "неприятельскую" бронетехнику

Армия и ОПК
30 мая, 6:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

С-300 способны уничтожать наземные цели, получая их координаты от разведывательных подразделений сухопутных войск

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 в Хабаровском крае провели условные пуски ракет по наземным целям - бронетехнике условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В округе отметили, что поднятые по тревоге зенитчики были переброшены в район стрельб, по пути отразив нападение диверсантов "неприятеля", преодолев зараженный участок местности и выполнив ряд специальных нормативов.

"Затем личный состав зенитных ракетных систем С-300 выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по наземным целям, имитирующим бронетехнику условного противника в одном из районов Хабаровского края", - сказали в пресс-службе, не уточнив, сколько человек приняли участие в учениях.

В округе напомнили, что зенитные системы С-300 способны уничтожать наземные цели, получая их координаты от разведывательных подразделений сухопутных войск.

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