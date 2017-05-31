К концу года РВСН на 66% будут оснащены новым вооружением

КУБИНКА (Подмосковье), 31 мая. /ТАСС/. Оснащенность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России новым вооружением и техникой достигнет 66% к концу 2017 года. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

"Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования. В результате к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой Ракетных войск стратегического назначения будет доведен до 66%", - сказал Шойгу.

Министр обороны также отметил, что в боеготовом состоянии находятся 99% установок РВСН. "Сегодня Ракетные войска стратегического назначения поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску", - уточнил Шойгу.

При этом, по его словам, разрабатываются перспективные ракетные комплексы, способные преодолевать эшелонированную противоракетную оборону.