К концу года РВСН на 66% будут оснащены новым вооружением

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КУБИНКА (Подмосковье), 31 мая. /ТАСС/. Оснащенность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России новым вооружением и техникой достигнет 66% к концу 2017 года. Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
"Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс "Ярс" подвижного и шахтного базирования. В результате к концу года уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой Ракетных войск стратегического назначения будет доведен до 66%", - сказал Шойгу.
Министр обороны также отметил, что в боеготовом состоянии находятся 99% установок РВСН. "Сегодня Ракетные войска стратегического назначения поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску", - уточнил Шойгу.
При этом, по его словам, разрабатываются перспективные ракетные комплексы, способные преодолевать эшелонированную противоракетную оборону.