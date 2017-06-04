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Путин: ЧМ по стрельбе из карабина послужит развитию культуры обращения с оружием

Армия и ОПК
4 июня, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

I чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит с 4 по 11 июня 2017 года на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. I чемпионат мира по практической стрельбе из карабина должен послужить развитию культуры обращения с оружием. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своем послании в адрес участников чемпионата.

Текст приветствия на церемонии открытия зачитал вице-премьер Дмитрий Рогозин. I чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит с 4 по 11 июня 2017 года на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"Вам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве, - отметил глава государства. - Уверен, что ваше здоровое соперничество на стрельбище и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужит пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности".

Путин пожелал участникам точных выстрелов и ярких побед, а гостям и зрителям незабываемых впечатлений.

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