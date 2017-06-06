На авиасалоне МАКС-2017 покажут 200 самолетов

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. На международном авиационном салоне МАКС-2017, который пройдет в подмосковном Жуковском во второй половине июля, будут представлены 200 самолетов. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор авиасалона Александр Левин.
"Будет принимать участие 200 воздушных судов. 84 - в воздухе, 116 - на статической стоянке. В том числе отдельно - экспозиция ВКС России", - сказал он.
Левин также добавил, что предприятий Украины пока нет среди участников МАКС-2017.
Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов отметил, что 10 стран подали заявки на открытие национальных экспозиций на МАКС-2017.
"Партнеров много по линии Ростеха: более 40 стран прислали свои весьма представительные делегации, 10 стран открывают свои национальные экспозиции. Кроме нас приглашают своих гостей ФСВТС и "Рособоронэкспорт". Цифры постоянно меняются. Сегодня уже поступило несколько заявок, мы испытываем некие сложности в составлении графика наших руководителей", - сказал он.