Россия и Турция согласовали технические параметры контракта на поставку С-400

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия и Турция согласовали технические параметры контракта на поставку систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Об этом сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

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"Да, ездили, технические параметры согласованы", - сказал он, отвечая на вопрос, посещала ли Турцию делегация "Рособоронэкспорта" для обсуждения деталей сделки.

Сам контракт, по его словам, еще не подписан. "Нет", - сообщил Кладов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы, как поставщики, демонстрируем техническую и технологическую готовность этого вида оборудования для поставок, в этом суть технических переговоров", - пояснил он.

Кладов уточнил, что в настоящее время обсуждаются нетехнические стороны сделки. "Есть вопросы коммерческие, есть вопросы валютно-финансовые, есть вопросы политические", - отметил он.

Экспорт С-400

О готовности России поставить Турции зенитные ракетные системы С-400 заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин. Глава государства касался этой темы на переговорах 3 мая с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Как отмечал в марте глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, турецкая сторона высказала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружения, в том числе зенитных ракетных систем С-400.

Первым иностранным заказчиком С-400 стал Китай. О подписании контракта было объявлено весной 2015 года. По данным СМИ, общая стоимость сделки составила около 3 млрд долларов США. В октябре 2016 года межправительственное соглашение о поставке С-400 было подписано с Индией.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.