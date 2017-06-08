Подлодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в следующем году, сообщает Минобороны России.
"Планируется, что дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году", - говорится в сообщении.
Ход строительства серийных неатомных подводных лодок проекта 677 "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки" в ходе визита на "Адмиралтейские верфи" проверил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
В 1989 году ЦКБ "Рубин" было поручено разработать техническую документацию нового поколения дизельных подводных лодок для флота. Строительство головного корабля было поручено предприятию "Адмиралтейские верфи" в Санкт- Петербурге. Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 - субмарины четвертого поколения, они являются улучшенной версией подлодок класса "Варшавянка" проекта 636.
Дизель-электрическая подводная лодка класса "Лада" разработана для борьбы с надводными кораблями и предназначена для противолодочной обороны, уничтожения военно-морских баз, сооружений и прибрежных морских коммуникаций противника, а также решения задач разведки и патрулирования.