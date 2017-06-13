В Южной Осетии начались масштабные учения российских военных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Подразделения 58-й общевойсковой армии проводят командно-штабные учения в Южной Осетии, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Военнослужащие отработают действия подразделений при налете авиации условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления", - сказал Астафьев.

В учениях, которые продлятся до 17 июня, принимают участие около 3 тысяч человек, задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе новейшие унифицированные командно-штабные машины, предназначенные для обеспечения связи и управления подразделениями во время боя.

Их программно-техническое оснащение позволяет решать целый комплекс задач, включая прием, обработку и отображение сигналов боевого управления.