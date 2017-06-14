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Грандиозное авиашоу пройдет в ходе "Авиадартса" под Воронежем

Армия и ОПК
14 июня, 15:25 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 14, июня. /ТАСС

Зрителей ожидают "воздушный бой" от пилотажной группы "Соколы России", выступления авиагрупп "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты"

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Пилотажная группа "Беркуты"

Пилотажная группа "Беркуты"

© Александр Рюмин/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 июня. /ТАСС/. Грандиозное авиационное шоу "Авиамикс" длительностью около двух часов запланировано на 17 июня как одно из главных мероприятий конкурса "Авиадартс". Об этом журналистам рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"В субботу будет очень интересное мероприятие - "Авиамикс". В этом году мы увеличили его продолжительность, он продлится порядка двух часов. Зрители увидят все - работу авиации на полигоне, стрельбы, пилотаж, работу дальней и транспортной авиации. Это будет интересно каждому, я думаю, равнодушных не останется", - сказал он.

"Авиамикс" пройдет на полигоне Погоново под Воронежем. В этом году авиашоу сделали еще более зрелищным, динамичным и интересным для знатоков и любителей авиации.

Бондарев отметил, что в "Авиамиксе" этого года снова будет участвовать перспективный истребитель Т-50 (ПАК ФА). Свое мастерство покажут летчики на истребителях Су-35 и Су-30, вертолетах Ка-52 и Ми-28Н. Будет продемонстрирована вся линейка современной боевой техники.

Одной из новинок авиапоказа станет имитация дозаправки в воздухе одновременно двух истребителей от самолета- топливозаправщика Ил-78, а также высадка спецназа из вертолета Ми-8. Особой "изюминкой" станет высадка бронеавтомобиля "Тигр" из вертолета Ми-26 под охраной высадившегося десанта. Зрителей также ожидают "воздушный бой" от пилотажной группы "Соколы России", выступления авиагрупп "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" будет проходить на полигоне Погоново в Воронежской области с 14 по 27 июня. В нем примут участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.

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