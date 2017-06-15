Путин: для защиты территории РФ будут использованы все доступные средства

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты собственной территории, в частности Крыма. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ третьей части четырехсерийной ленты состоялся в среду на кабельном канале Showtime.

Это высказывание российского президента прозвучало в ответ на вопрос Стоуна о ситуации, возникшей в 2014 году в результате облета российским боевым самолетом американского эсминца Donald Cook в Черном море.

Стоун провел параллель между этим инцидентом и Кубинским ракетным кризисом, поставившим мир на грань ядерной войны. "После того, как Крым стал полноценной частью Российской Федерации, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, - ответил Путин. - И если мы видим угрозу для нашей территории - а Крым это наша территория - мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами".

"Но я все-таки не сравнивал бы это с Карибским кризисом, потому что тогда мир стоял на пороге ядерной катастрофы, - продолжал он. - Но здесь, слава Богу, до такой ситуации не довели. Хотя мы поставили в Крым наши новейшие комплексы береговой обороны "Бастион". Против таких ракетных систем такое судно как Donald Cook, беззащитно".

На вопрос Стоуна о том, имели ли российские военные полномочия на открытие огня, последовал четкий ответ: "У нас всегда есть разрешение на использование имеющихся у нас средств защиты и обороны Российской Федерации". "Что делал Donald Cook возле нашей территории? - задался вопросом Владимир Путин. - Кто кого провоцирует? Мы намерены защищать свою территорию".

В то же время он назвал "выдержанным и ответственным" капитана американского эсминца, который, по словам Путина, "принял правильное решение, не стал обострять ситуацию, не стал провоцировать и доводить ситуацию до абсурда, до столкновения". "Это вовсе не значит, что Donald Cook подвергся бы ракетной атаке, - пояснил он, - но они должны были видеть, что берег защищен".

Президент выразил уверенность, что военный бюджет России вернется к показателям 2,7-2,8% ВВП. "Армия должна быть компактной, но современной и эффективной, - подчеркнул Путин. - Мы и так тратим достаточно много. Постепенно это вернется к показателям 2,7-2,8%, в ближайшие три года".