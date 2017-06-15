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Бочкарев: почти вся украинская военная продукция заменена на российские аналоги

Армия и ОПК
15 июня, 13:52 UTC+3 МОСКВА 15, июня /ТАСС

По словам зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии, дела с продукцией НАТО обстоят сложнее

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Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев

Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня, /ТАСС/. Номенклатура украинской продукции военного назначения практически полностью заменена на российские аналоги. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев.

"Однозначно у нас по Украине достигнуты положительные результаты, почти вся номенклатура заменена", - сказал он.

По словам Бочкарева, сложнее обстоят дела с продукцией НАТО. "Особенно, нас беспокоит электронно-компонентная база, но и здесь мы имеем факты грамотных инженерных решений", - отметил зампред коллегии.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 годам.

В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.

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