Охота на "Оборотня": как создавалась боевая "Черная акула"

35 лет назад совершил первый полет прототип многоцелевого ударного вертолета Ка-50. Известен под именем "Черная акула".

Прототипы собирали на Ухтомском вертолетном заводе, предсерийные и серийные машины строились в 1991-2009 годах на авиационном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края (в настоящее время – ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" в составе холдинга "Вертолеты России"). По данным открытых источников, всего было выпущено 25 машин, включая опытные.

В 1995 году Ка-50 был принят на вооружение ВВС (ныне – в составе Воздушно-космических сил), однако из-за нехватки средств Минобороны РФ отказалось от массовых закупок и в 1990-2000-х годах велось штучное серийное производство.

Все, что сегодня мы знаем о Ка-50, было, по сути дела, применено практически впервые. Ка-50 – это символ конструкторской мысли, упорства и последовательности в достижении цели Сергей Михеев конструктор вертолета Ка-50, Герой России

Секретный волк-оборотень

Первым, кто оторвал Ка-50 от земли, был летчик-испытатель ОКБ Камова (в настоящее время АО "Камов", входит в холдинг "Вертолеты России") Николай Бездетнов. 17 июля 1982 года он впервые выполнил на этой машине "висение", а 23 июля – полет по кругу над подмосковным аэродромом в течение 15 минут на высоте 200-300 м. Бездетнов рассказывает, что первый опытный образец был белого цвета, его маскировали под пассажирский вариант: на нем были нарисованы окна и двери.

И долго не понимали, что это за машина. И за границей назвали Оборотнем. Я считаю, что это возникло из-за того, что они думали, что будет один вертолет, а появился совсем другой. Т.е. из гражданской машины она резко превратилась в боевую. Это не наша выдумка была Николай Бездетнов Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

Машину тщательно скрывали в специальном ангаре и летали на ней либо высоко в облаках, либо поздно вечером. Летчик вспоминает, что в западной печати периодически появлялись изображения этого геликоптера и был момент, когда интерес к этим снимкам даже проявили КГБшники.

Спустя 10 лет, в 1992 году, этот вертолет был представлен на авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), а на его хвосте было изображение волка-оборотня и надпись – Werewolf (в переводе "Оборотень"). Сегодня Ка-50 более известен как "Черная акула". Это имя он получил после одноименного художественного фильма (режиссер – Виталий Лукин) в 1993 году, в котором вертолет сыграл главную роль. По мнению Бездетнова, этот фильм получился очень реалистичным.

Акула – редкое животное, которое пережило все мировые катаклизмы и все прочее. Это совершенно серьезно, исключительное животное, которое оказалось приспособлено для всех трансформаций мирового океана. И эта акула – символ такой вот устойчивости. Ну акула черная – чтоб все остальные боялись Сергей Михеев конструктор вертолета Ка-50, Герой России

Вместо "Крокодила"

В середине 1970-х годов основным советским боевым вертолетом был Ми-24 (неофициальное название – "Крокодил"). Он мог вести не только штурмовые действия, но и перебрасывать десант. Была пересмотрена концепция применения штурмовых вертолетов – вместо боевых действий на большой высоте и скорости их потребовалось применять на малых высотах с огибанием рельефа местности. В соответствии с такой же концепцией в США был создан ударный вертолет McDonnell Douglas AH-64 Apache.

В 1976 году правительство СССР приняло постановление о разработке для армии вертолета нового поколения, который по своей боевой эффективности превосходил бы советский Ми-24 и Apache.

Ка-50 задумывался исключительно для огневой поддержки на поле боя. Одним из предприятий, взявшихся за разработку этого проекта, было ОКБ Камова. Руководил работой главный конструктор Сергей Михеев. Около пяти лет потребовалось для того, чтобы разработать эскизный проект и построить макет.

Бездетнов вспоминает, первый раз вертолет увидел, когда он еще был в чертежах в ОКБ, и эта новая концепция винтокрылой машины ему очень приглянулась.

Конструкторы занимались разработкой этой темы, летчиков очень часто привлекали. Мне нравилась эта тема тем, что там был один летчик. А я привык и летал на самолетах Як-18, Ил-28. В бомбардировщике есть экипаж, но все равно сидишь один в кабине. Это одно дело. Когда ты находишься в кабине с кем-то – большая доля внимания тратится на то, что ты управляешь экипажем Николай Бездетнов Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

В 1982 году появился первый опытный образец под индексом В-80 (или "изделие 800"). Эта машина предназначалась для отработки летных характеристик, на ней отсутствовало вооружение. Испытания показали, что летчик мог пилотировать В-80 и одновременно выполнять функции стрелка-оператора.

В Ка-50 я могу полностью сосредоточиться на выполнении задания, а не управлении экипажем. Наши конструкторы это понимали и на других вертолетах решили сделать одного командира, одно управление. А во всем мире делается два – у американцев стоит плохой авиагоризонт и вообще они запрещают летать вертолетам в сложных условиях. У нас таких запретов нет. Один человек прекрасно справлялся в любых сложностях Николай Бездетнов Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

Однако дорога в небо для Ка-50 была долгой и трудной. Однажды во время испытаний на земле лопасти вертолета попали во флаттер (дрожание, вибрация – Прим. ТАСС). Бездетнов успел лишь выключить двигатели и предотвратить пожар. Таким образом, первый образец был спасен. Но был и другой случай в первый день полета, вспоминает летчик.

Машина достаточно устойчивая, ветра не было. Народу много было. Я сбалансировал ручку вертолета, оторвал и больше практически ручкой не работал. Она так зависла, повисела без движения. А обычно вертолет шевелится. А тут никакого колыхания нет. И приземлился Николай Бездетнов Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

Развернуть Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Николай Бездетнов © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Николай Бездетнов © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

К нему все подошли и генеральный конструктор ОКБ Камова Сергей Михеев спросил: "А почему ты так нервно сучил ногами?". "Я думаю - что такое? Я вообще не шевелился. Думаю, то-то он предвзято ко мне относится. А потом говорю механику: в чем дело там? Почему так генеральный среагировал так? А он, проверяя системы управления, отсоединили и забыли обратно подсоединить тяги к рулю направления, он болтался там как флаг на сильном ветре" - рассказал Бездетнов.

Испытания продолжались порядка девяти лет. За это время было построено еще несколько образцов, которые определили окончательный облик Ка-50.

Пилотировать, как ходить

В 1991 году был изготовлен головной вертолет серии. Те, кто в первый раз видел новую машину, отмечали ее необычный для вертолета вид: длинный обтекаемый фюзеляж, одноместная кабина, два боковых двигателя и убирающееся шасси. До 30% от общей массы конструкции Ка-50 составляли композиционные материалы.

Отсутствием в Ка-50 второго пилота (оператора-наводчика) было компенсировано использованием автоматизированного прицельно-навигационного комплекса.

Для безопасности пилота кабина Ка-50 была усилена комбинированной броней. Защита была гарантирована при попадании пуль калибром 12,7 мм и осколков 20 мм снарядов.

Тактико-технические характеристики Ка-50 Взлетная масса – 9800 кг. Силовая установка – 2 газотурбинных двигателя ТВ3-117ВМА, 4400 л.с. Максимальная скорость – 315 км/ч. Дальность полета – 520 км. Практический потолок – 5,5 тыс. м

Было уделено большое внимание боевой живучести машины. Двигатели были размещены по бокам фюзеляжа, что исключало их поражение с одного выстрела. Причем при Ка-50 мог продолжать полет и на одном двигателе.

Еще одни "плюсом" в этой винтокрылой машине стала соосное расположение несущих трехлопастных винтов. В первую очередь, это позволило уменьшить габариты и отказаться от хвостового рулевого винта.

Перспектива соосного вертолета в том, что он как летающая батарея. Вот я лечу выполнять задание куда-то, а например, сзади противник догнал меня, я разворачиваюсь на месте и жду его. Так мне нужно было бы его догонять, а тут он сам пришел. И если я сам не дам ему своим оружием сбить меня, то он живым от меня уже не уйдет Николай Бездетнов Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

Бездетнов отмечает, что Ка-50 помогал летчику устойчивостью.

Если ты летишь на одновинтовой машине, ты как капитан корабля все должен учитывать: ветер, развороты и т.п., а на соосном вертолете этого нет. В любой момент ты можешь сделать маневр вплоть до зависания. На нем (вертолете) и руки развязаны, и голова. Соосный вертолет позволяет пилотировать, как вы ходите по земле. Вы ж не думаете, как вы ходите? Николай Бездетнов Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

Ка-50 стал первым в мире вертолетом, оснащенным системой катапультирования пилота. До его появления ни одна винтокрылая машина в мире не имела системы спасения экипажа: на случай аварии были только обычные парашюты. Для этой системы на Ка-50 было модернизировано катапультное кресло истребителя, а лопасти сделали отстреливающимися (чтоб они не мешали катапультированию пилота).

На Ка-50 очень много чего можно сделать. И косую и прямую "Мертвую петлю" можно. Ка-50 способен на многое в плане маневренности, она выше, чем у других вертолетов Николай Бездетнов Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

Робот вместо летчика

Большое внимание на "Черной акуле" было уделено вооружению. Штатным оружием стала автоматическая пушка калибра 30 мм (темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту).

Телеканал "Звезда"/YouTube

Так как основной задачей вертолета было уничтожение танков, то основным вооружением стал противотанковый ракетный комплекс "Вихрь". В состав одной пусковой установки входило 6 управляемых ракет. На Ка-50 можно было подвесить две установки ПТУР, что увеличивало количество ракет до 12. Также можно было разместить другие виды вооружения: неуправляемые ракеты, подвесные пушечные контейнеры, авиабомбы, управляемы ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Для управления всем этим вооружением Ка-50 был оснащен прицельным комплексом "Шквал-В", прицельно-пилотажно-навигационным комплексом "Рубикон", системой целеуказания "Обзор-800", пилотажно-навигационным комплексом "Радиан", аппаратурой пожаротушения, автоматом выброса ложных тепловых целей и др.

В Ка-50 вообще много открытий было. Техника простая. Я же на это и рассчитывал, что фирма ("Камов" – Прим. ТАСС) сумеет сделать типа птеродактиля такого, а летчик будет там как мозг. Стальной робот выберет цель и по ее важности и очередности, и отработает. Главное – дать санкцию роботу, что он должен этим заниматься. Любую работу летчик отдает роботу Николай Бездетнов Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза

По данным из открытых источников, в декабре 2000 – феврале 2001 годов два экземпляра Ка-50 принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.

Модификации вертолета Ка-50 – базовый серийный вариант. Боевое применение предусматривалось только в светлое время суток.

Ка-50Н (1997) – серийный вариант, переоборудованный в версию для круглосуточного выполнения боевых задач; оснащался тепловизионной прицельной системой.

Ка-50Ш (1997) – дальнейшее развитие "круглосуточной" модификации. Прицельно-пилотажно-навигационного комплекс получил ночной тепловизионный канал, смонтирована РЛС в надвтулочном обтекателе, установлена аппаратура спутниковой навигации и др.

Ка-50-2 Erdogan ("Эрдоган", от тур. "Воин", 1998) – двухместный вариант с тандемным расположением экипажа, модифицированным вооружением и электроникой. Был разработан для участия в тендере Вооруженных сил Турции, бортовое радиоэлектронное оборудование создавалось при участии специалистов израильской компании IAI (Israel Aerospace Industries).

Чтобы там не говорили, но одноместный боевой вертолет – тот символ, который будет и в будущем. Все должна делать автоматика. В этом плане, я бы сказал, это впервые было осуществлено мировое достижение, и оно только развивалось в последующие годы. Да, мы пришли к двухместному варианту (Ка-52 "Аллигатор"), но это не значит, что вертолеты будущего не будут одноместными Сергей Михеев конструктор вертолета Ка-50, Герой России

В 1997 году на базе "Черной акулы" был создан двухместный вариант для круглосуточного применения – Ка-52 "Аллигатор". Первоначально он проектировался как командирская машина для звеньев Ка-50, ныне является одним из основных ударных вертолетов российской армейской авиации наравне с Ми-24, Ми-28Н и Ми-35.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"