Бюст Валерия Чкалова и мемориальную доску с его именем откроют в Щелкове

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Торжества, посвященные 80-летию беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку, пройдут в субботу в подмосковном городе Щелково. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

Знаменитый трансполярный беспосадочный перелет из СССР в США, который продолжался с 18 по 20 июня 1937 года, стартовал на подмосковном военном аэродроме, который ныне носит имя Валерия Павловича Чкалова. На самолете АНТ-25 в Америку отправился командир экипажа Валерий Чкалов, второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков.

Как сообщили в российском военном ведомстве, на территории одной из школ Щелковского района Московской области утром будет открыт бюст известного авиатора. Также рядом с районным Дворцом культуры будет открыта памятная доска, посвященная 80-летию перелета экипажа Чкалова через Северный полюс в США.

Кроме того, летчики аэродрома Чкаловский примут участие в торжественной церемонии закладки Аллеи Героев в сквере напротив памятника летчикам-испытателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Гостей и жителей Щелково ждет открытие временной выставки Мемориального музея Чкалова, праздничный концерт в городском парке культуры и отдыха и вчерний салют в честь героев-авиаторов.

Как сообщил ранее журналистам главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, юбилею перелета Чкалова посвящен и всероссийский этап конкурса летного мастерства "Авиадартс-2017".