Бюст Валерия Чкалова и мемориальную доску с его именем откроют в Щелкове

Матч сборных России и Новой Зеландии откроет Кубок конфедераций по футболуСпорт 17 июня, 0:10
Книга с текстами интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну вышла в СШАОбщество 17 июня, 0:00
Трамп объявил об ужесточении политики США в отношении КубыМеждународная панорама 16 июня, 23:46
СМИ: Майкл Фелпс проведет заплыв наперегонки с акулойСпорт 16 июня, 23:42
До 600 любителей футбола примут участие в матче продолжительностью 24 часа в КалининградеСпорт 16 июня, 22:59
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами РоссииМеждународная панорама 16 июня, 22:58
Архипов стал чемпионом России по аквабайку в дисциплине ски-дивижнСпорт 16 июня, 22:24
Захарова: решение Трампа по Кубе демонстрирует непредсказуемость внешней политики СШАПолитика 16 июня, 22:16
Федор Емельяненко хочет досрочно завершить бой против американца МитрионаСпорт 16 июня, 21:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Торжества, посвященные 80-летию беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку, пройдут в субботу в подмосковном городе Щелково. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.
Знаменитый трансполярный беспосадочный перелет из СССР в США, который продолжался с 18 по 20 июня 1937 года, стартовал на подмосковном военном аэродроме, который ныне носит имя Валерия Павловича Чкалова. На самолете АНТ-25 в Америку отправился командир экипажа Валерий Чкалов, второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков.
Как сообщили в российском военном ведомстве, на территории одной из школ Щелковского района Московской области утром будет открыт бюст известного авиатора. Также рядом с районным Дворцом культуры будет открыта памятная доска, посвященная 80-летию перелета экипажа Чкалова через Северный полюс в США.
Кроме того, летчики аэродрома Чкаловский примут участие в торжественной церемонии закладки Аллеи Героев в сквере напротив памятника летчикам-испытателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Гостей и жителей Щелково ждет открытие временной выставки Мемориального музея Чкалова, праздничный концерт в городском парке культуры и отдыха и вчерний салют в честь героев-авиаторов.
Как сообщил ранее журналистам главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, юбилею перелета Чкалова посвящен и всероссийский этап конкурса летного мастерства "Авиадартс-2017".