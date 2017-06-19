Россия и Бангладеш подписали контракт на поставку пяти вертолетов Ми-171Ш

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) подписала контракт на поставку пяти военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш с Военно-воздушными силами Народной Республики Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Бангладеш сегодня активно модернизирует национальный авиационный парк самолетов и вертолетов. Мы рады, что государство остановило свой выбор на высококачественной российской продукции. Мы заключили контракт на поставку нашим партнерам пяти вертолетов Ми-171Ш. Контракт будет исполнен в 2018 году", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого привели в компании.
Кроме того, он сказал, что "Рособоронэкспорт" ведет консультации о поставках в Бангладеш гражданских вертолетов "Ансат" и Ми-171.
Ми-171Ш - военно-транспортный вертолет, созданный на базе Ми-171 (Ми-8АМТ). Машина способна перевозить до 37 десантников и грузы массой до 4000 кг. Также вертолет предназначен для борьбы с бронированными целями, поражения живой силы противника, может оснащаться самыми современными комплексами стрелкового, ракетного, пушечного и бомбового вооружения.