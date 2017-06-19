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Корвет "Совершенный" уничтожил ракетой корабль "противника" в рамках госиспытаний

Армия и ОПК
19 июня, 5:40 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, июня. /ТАСС

В ближайшие дни экипаж корабля также проведет артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный", построенного для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе, в рамках государственных испытаний выполнил ракетную стрельбу главным корабельным комплексом. Об этом сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Стрельба выполнялась по морскому корабельному щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Противокорабельная ракета комплекса "Уран" успешно поразила назначенную надводную цель", - сообщил Матвеев.

По его словам, в ближайшие дни экипаж корабля также проведет артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Матвеев уточнил, что государственные ходовые испытания "Совершенного" будут проходить в течение месяца. После завершения морской части проверки начнется вторая часть - ревизия корабля. На заводе проведут контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние корвета, его оборудования и всех средств на нем.

Корвет "Совершенный" был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году, его спустили на воду в 2015-м.

Многоцелевые корветы проекта 20380 - суда ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подводными лодками, оказывать огневую поддержку в ходе десантных операций. Полное водоизмещение корветов достигает около 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", они также оснащаются артиллерийским и противолодочным вооружением, несут вертолет.

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