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Предприятие по производству Ка-226Т в Индии сможет собирать до 35 вертолетов в год

Армия и ОПК
19 июня, 13:30 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/ 19, июня. /ТАСС

Предприятие будет осуществлять окончательную сборку и ремонт вертолетов, а также выступит интегратором цепочки индийских поставщиков

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ЛЕ-БУРЖЕ, /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Совместное предприятие по производству легких вертолетов Ка-226Т в Индии сможет выпускать до 35 машин в год. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

"Производственный план совместного предприятия предусматривает выпуск до 35 вертолетов Ка-226Т в год с возможностью увеличения объемов производства. Предприятие будет осуществлять окончательную сборку и ремонт вертолетов, а также выступит интегратором цепочки индийских поставщиков", - сообщили в холдинге.

Ранее сообщалось, что холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и индийская корпорация HAL (Hindustan Aeronautics Limited) учредили совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т.

Производство агрегатов для вертолетов будет размещено на мощностях предприятий индийской промышленности. Планируется, что сборка двигателей "Arrius 2G1" для индийских Ка-226Т будет организована на совместном предприятии французской компании Safran и корпорации HAL, созданном в 2016 году для обслуживания силовых установок.

Соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц. При этом не менее 140 единиц из них должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии.

Ка-226Т - легкий многоцелевой вертолет, взлетная масса которого составляет 3,4 тонны. Он предназначен для перевозки до 1,5 тонны грузов либо до семи пассажиров на расстояние 600 км. Благодаря соосной схеме винтов он обладает большим запасом тяги и высокой скороподъемностью. Подходит для решения задач в горной местности и при высоких температурах.

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