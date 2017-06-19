РФ в ближайшие годы займет первое место на рынке военной авиации с 27%

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Россия в ближайшие десять лет будет занимать первое место на мировом рынке военной авиации с долей в 27%, заявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие десять лет доля российской боевой авиации будет достигать 27%. Мы склонны верить, будем оптимистами, в конце концов, надо себя подстегивать, и будем стремиться к этой цифре. А 27% - это, кстати, первое место", - сказал он на авиасалоне в Ле-Бурже.

Шугаев отметил, что ФСВТС на данный момент имеет 98 соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами. Глава ведомства отметил, что в прошлом году Россия поставила за рубеж оружия и военной техники на $15 млрд. "Сохраняем уверенно второе место", - добавил он.

Глава ведомства отметил, что Европа и страны НАТО никогда не занимали в общем объеме военно-технического сотрудничества РФ больше нескольких процентов. "Наши рынки известны, это Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка", - пояснил Шугаев.