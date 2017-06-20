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Шойгу пригласил представителей Вооруженных сил Мьянмы на Армейские международные игры

Армия и ОПК
20 июня, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава Минобороны также выразил признательность за участие делегации Мьянмы в апреле 2017 года в VI Московской международной конференции по безопасности

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу пригласил представителей Вооруженных сил Мьянмы на Армейские международные игры и международный военно-технический форум "Армия-2017".

"Будем рады видеть представителей Вооруженных сил Мьянмы на Армейских международных играх, международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и других мероприятиях, организуемых российским Министерством обороны", - сказал он во вторник на встрече с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайнгом.

Глава Минобороны РФ напомнил, что Россию и Мьянму связывает почти 70 лет дипломатических отношений. "Дорожим крепкими узами дружбы и взаимного уважения. Рассматриваем Мьянму в качестве перспективного стратегического партнера России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил он.

Шойгу выразил признательность за участие делегации Мьянмы в апреле 2017 года в VI Московской международной конференции по безопасности.

"Видим хорошие перспективы взаимодействия наших военных ведомств в многосторонних форматах. Уверен, сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между нашими странами и Вооруженными силами", - сказал Шойгу. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Мьянмы в авиакатастрофе 7 июня.

Мин Аун Хлайнг сообщил, что основной целью его визита в Россию является укрепление двустороннего сотрудничества в военной области. "Наши военнослужащие часто бывают в России для обмена опытом. На сегодняшний день выпускниками различных военных вузов России стали многие военнослужащие Мьянмы", - отметил он.

Крушение самолета

7 июня военно-транспортный самолет Y-8 вылетел из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге Мьянмы, в Янгон. Его обломки были обнаружены в море. По сведениям Вооруженных сил страны, на борту самолета находились 122 пассажира: 14 членов экипажа и 108 человек из числа военных и членов их семей. На борту находились 15 детей.

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