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"Алмаз-Антей" на выставке в Петербурге покажет ракеты "Калибр" и комплексы С-400

Армия и ОПК
22 июня, 13:22 дата обновления: 22 июня, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Также в экспозицию войдут модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге (пройдет с 28 июня по 2 июля) ракеты "Калибр", радиолокационную станцию "Пума", зенитные комплексы С-400 и С-300ВМ, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"В виде натурного образца будет представлена турельная установка 3М-47 "Комар", в виде моделей и макетов - ракеты интегрированных систем "Калибр-ПЛЭ", радиолокационная станция управления стрельбой корабельной артиллерии "Пума" 5П-10Э", - говорится в сообщении.

В виде моделей на стенде концерна будут представлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса "Тор-М2Э", "Тор-М2К", автономные боевые модули "Тор-М2КМ", ЗРК "Оса-АКМ1", РЛС "Каста-2Е2", радиолокационные станции "Гамма-С1МЕ" и "Подлет-Е". Посетители смогут на тренажере ознакомиться с работой зенитного ракетного комплекса "Тор".

Также в экспозицию войдут модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС", макеты контейнерной станции активных помех МСП-418К, а также аппаратура уничтожения информации на магнитных носителях.

Концерн ВКО также представит на военно-морском салоне ракеты из состава комплекса "Калибр", радиолокационную станцию "Пума", зенитные комплексы С-400 и С-300ВМ, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В виде натурного образца будет представлена турельная установка 3М-47 "Комар", в виде моделей и макетов - ракеты интегрированных систем "Калибр-ПЛЭ", радиолокационная станция управления стрельбой корабельной артиллерии "Пума" 5П-10Э", - говорится в сообщении.

В виде моделей на стенде концерна будут представлены зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса "Тор-М2Э", "Тор-М2К", автономные боевые модули "Тор-М2КМ", ЗРК "Оса-АКМ1", РЛС "Каста-2Е2", радиолокационные станции "Гамма-С1МЕ" и "Подлет-Е". Посетители смогут на тренажере ознакомиться с работой зенитного ракетного комплекса "Тор".

Также в экспозицию войдут модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС", макеты контейнерной станции активных помех МСП-418К, а также аппаратура уничтожения информации на магнитных носителях.

 

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