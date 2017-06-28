Перспективный патрульный корабль "Иван Папанин" обеспечит интересы России в Арктике

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Перспективный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет обеспечивать национальные интересы России в Арктике и сможет выполнять спасательные операции. Об этом журналистам на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт- Петербурге рассказал главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Виктор Чирков.
"Этот корабль будет не только обеспечивать национальные интересы РФ в арктической среде, но также будет заниматься поисково-спасательным обеспечением и решением научно-исследовательских задач", - сказал он.
По словам Чиркова, в этот проект был заложен максимум задач, который будут решать корабли подобного класса.
"Он может спокойно осуществлять ледовую проводку различных кораблей, у него есть оружие, которое обеспечит безопасность конвоирования кораблей, радиоэлектронные средства, спасательные средства, а также модульные контейнеры, в которые можно ставить любое оборудование, включая поисково-спасательное", - перечислил Чирков. При необходимости на этом корабле может базироваться вертолет.
"Учитывая весь опыт применения Военно-морского флота в северных широтах, я бы сказал, что нам нужны корабли именно такого класса, которые нам позволят решать многие функции", - подчеркнул он.
"Военно-морской флот уже примет решение, на каком флоте этот корабль будет служить. Скорее всего, на Северном", - добавил Чирков.
В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.
Первый корабль этого проекта - "Иван Папанин" - был заложен 19 апреля этого года. Его планируют сдать флоту к 2021 году.