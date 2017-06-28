Минобороны РФ согласовало эскизный проект перспективного эсминца "Лидер"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Эскизный проект эсминца нового поколения "Лидер" прошел согласование в Минобороны РФ. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"Минобороны не так давно приняло один из этапов проектирования перспективного эсминца - эскизный проект. Сроки начала строительства будут определены на этапе технического проектирования корабля", - сказал он.

Пономарев отметил, что верфи ОСК имеют "соответствующие технические возможности для строительства кораблей подобного класса".

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Ранее сообщалось, что водоизмещение будущего корабля может составить от 10 до 15 тысяч тонн. Летом 2015 года Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ России, заявлял, что строительство "Лидера" планируется начать в 2019 году.