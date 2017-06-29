Минобороны России и Китая подписали дорожную карту сотрудничества на 2017-2020 годы

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ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его китайский коллега генерал-полковник Чан Ваньцюань в ходе встречи 7 июня на полях саммита ШОС в Астане подписали дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь.
"Эта дорожная карта продвигает комплексное планирование и проектирование военного сотрудничества РФ и КНР в 2017-2020 годах. Она является воплощением стратегического доверия и сотрудничества между двумя странами на высоком уровне, позволит двум государствам совместно реагировать на новые угрозы и вызовы в сфере безопасности и сообща поддерживать региональный мир и стабильность", - отметил он.
"Следующим шагом станет подготовка двумя сторонами конкретного плана реализации, а также содействие еще более ускоренному развитию практического сотрудничества между вооруженными силами наших государств", - резюмировал официальный представитель оборонного ведомства Китая.